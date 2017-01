Mann sticht bei Silvesterparty mit Messer auf Gast ein

Augsburg (dpa/lby) – Nach einem Messerangriff während einer großen Party in der Silvesternacht ist gegen einen 26-Jährigen Haftbefehl wegen Verdachts des versuchten Mordes erlassen worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatten sich zwei 24 und 28 Jahre alte Männer bei der Feier in der Augsburger Kongresshalle am frühen Morgen des Neujahrstages gestritten. Der daran wohl unbeteiligte Täter sei hinzugekommen und habe dem älteren Mann «unvermittelt ein Messer in den Oberkörper» gestochen. Das Opfer kam ins Klinikum, Lebensgefahr bestand wegen der schnellen Versorgung durch einen Notarzt allerdings nicht. Nähere Angaben machten die Ermittler am Dienstag zunächst nicht, auch nicht zu einem möglichen Motiv des Beschuldigten.