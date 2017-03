München (dpa/lby) – Beim Anbringen einer Fahne ist ein Mann in München sechs Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der 59 Jahre alte Mitarbeiter eines Gartencenters fiel am Freitagnachmittag von einem Gabelstapler auf ein Steinpflaster, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach hatte er den Holzkorb, in dem er stand, zuvor nicht am Gabelstapler gesichert – der Korb kippte nach kurzer Zeit um.