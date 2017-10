Mann verletzt auf Straße gefunden: Polizei sucht Zeugen

Wasserburg a. Inn (dpa/lby) – Nach dem Auffinden eines schwer verletzten Mannes in Wasserburg am Inn (Landkreis Rosenheim) geht die Polizei von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Passanten hatten den 63-Jährigen am Dienstagabend mit gravierenden Kopfverletzungen auf einer Straße entdeckt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Über den oder die Täter herrscht Unklarheit, das Opfer war noch nicht vernehmungsfähig. Die Polizei leitete dennoch am Dienstagabend eine Großfahndung ein, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Nun sucht die Kriminalpolizei Rosenheim nach Zeugen.