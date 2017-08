Mann wegen Geldschulden verprügelt: Lichtenfelser Paar verurteilt

Die Bürger im Landkreis Lichtenfels wählen am 24. September einen neuen Landrat. Auch die AfD schickt eine Bewerberin ins Rennen, wie (…)

Landratswahlen in Lichtenfels: AfD schickt Heike Kunzelmann ins Rennen

„Bayerns Best 50“: Hofmann – Ihr Impulsgeber für Mitarbeiter- und Umsatzwachstum geehrt

Der Bau des neuen Green Hospitals in Lichtenfels kommt gut voran. Davon haben sich am Abend viele Bürger selbst überzeugt. Der (…)

Brand in Bad Staffelstein: 5000 Euro Sachschaden in einer Ferienwohnung

Ein Brand in einer Ferienwohnung in Bad Staffelstein hat am Dienstagnachmittag für einen Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften (…)