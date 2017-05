Mann will Auto nicht kaufen: Verkäufer dreht durch

Rehau (dpa/lby) – Weil er seinen Gebrauchtwagen nicht los wurde, ist ein Mann in Rehau (Landkreis Hof) völlig ausgerastet. Der 59-Jährige hatte das Auto zunächst im Internet und dann auf einem Parkplatz angeboten. «Als der potenzielle Käufer wegen erheblicher Beschädigungen vom Kauf absah, schlug der Verkäufer die Tür zu und raste zwei Mal auf den Mann und seine Begleiterin zu», teilte die Polizei am Sonntag mit. Beide konnten sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Auf den wütenden Verkäufer wartet nach dem Vorfall vom Freitag eine Anzeige.