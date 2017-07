Mann wollte Frau essen: Urteil in Prozess möglich

Nürnberg (dpa/lby) – Er wollte eine Frau töten und dann den Leichnam essen – und suchte dafür im Internet nach Helfern: Im Prozess gegen einen mutmaßlich psychisch kranken Mann könnte am Montagnachmittag am Landgericht Nürnberg das Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 42-Jährigen öffentliche Aufforderung zu Straftaten vor.

Er soll im Sommer 2016 einen Text veröffentlicht haben, in dem er Männer suchte, die ihm helfen, eine Kollegin zu misshandeln und zu töten. Anschließend habe der Angestellte im IT-Bereich den Leichnam essen wollen. In einem zweiten Text vom Herbst suchte der Mann, der sich selbst als «Kannibale» bezeichnet, laut Anklageschrift eine Frau, die sich von ihm töten lässt – oder jemanden, der ihm eine Frau zu diesem Zweck verkauft. Zur Ausführung der Taten kam es nicht.

Der Mann hatte sich nach Informationen aus Justizkreisen selbst in psychiatrische Behandlung begeben und wurde von der sogenannten Präventionsambulanz in Ansbach behandelt. Psychisch kranke Menschen können sich an die Ambulanz wenden, wenn sie befürchten, sonst eine Straftat zu begehen. Bei akuter Fremd- oder Eigengefährdung sowie bei der konkreten Planung einer Straftat schaltet die Ambulanz die Polizei ein. Seit Oktober 2016 ist der Mann daher in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Bislang ist unklar, ob das Urteil hinter verschlossenen Türen verkündet wird. Nach der Verlesung der Anklage wurde die Öffentlichkeit von dem Verfahren ausgeschlossen.