Mann würgt Elfjährigen

München (dpa/lby) – Im Münchner Ostbahnhof hat ein Mann plötzlich einen Elfjährigen angegriffen und gewürgt. Nach Polizeiangaben vom Dienstag alarmierte ein Verkäufer am Vortag die Einsatzkräfte, nachdem der 30-Jährige auf den Jungen losgegangen und ihn zu Boden gebracht hatte. Vor den Bundespolizisten ergriff der obdachlose Täter, der sich nach dem Angriff noch in der Nähe aufhielt, später die Flucht. Nach wenigen hundert Metern konnten sie den Mann stellen und festnehmen. Die Beamten fanden Bargeld in Höhe von knapp 700 Euro sowie rund vier Gramm Betäubungsmittel.

Der Junge erlitt leichte Verletzungen wie Kratzer am Hals und am Ellenbogen sowie eine Schürfwunde am Knie. Er hatte Schwierigkeiten zu atmen und klagte über Kopfschmerzen. Ersten Ermittlungen zufolge war dem Angriff kein Streit vorausgegangen. Täter und Opfer kannten sich demnach nicht. Der Mann sieht nun einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung entgegen.