Die Kulmbacher Brauerei hat jetzt ein Zoigl auf den Markt gebracht und erweitert damit ihre sogenannte Manufaktur Linie. Das Zoigl stammt ursprünglich aus der nördlichen Oberpfalz – wo es ausgeschenkt wird, zeigt ein Zoiglbesen vor der jeweiligen Wirtschaft an. Das will auch die Kulmbacher Brauerei so handhaben. Zoigl ist nicht einfach ein Bier, es ist eine Lebenseinstellung, heißt es.