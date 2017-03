Marienkäfer schlägt Biene: Bayreuther Marienkäfer gewinnt nach Punkten und bekommt Anzeige

Marienkäfer schlägt Biene – so lautet heute eine Polizeimeldung aus Bayreuth. Gemeint ist damit eine Schlägerei unter zwei verkleideten Faschingsnarren. Die haben sich gestern Nachmittag in der Bayreuther Innenstadt in die Haare gekriegt – oder besser in die Flügel.

Jedenfalls mündete die lautstarke Auseinandersetzung in einen Faustkampf, den der 23-jährige Marienkäfer für sich entschieden hat – nach Punkten natürlich. Als Lohn gibt’s einen Anzeige von der Polizei – die Biene hat Prellungen im Gesicht erlitten.