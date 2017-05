Markgrafenkirchen: Zwanzig Führer aus Kulmbach und Bayreuth ausgebildet

Es gibt sie nur hier bei uns in der Region und sie sind so etwas wie ein unbekannter Schatz, obwohl sie schon Jahrhunderte alt sind: so genannte Markgrafenkirchen. Die Fassade ist französisch angehaucht, das Innere italienisch und sie haben Besonderheiten, die die Markgrafen eingeführt haben.

Jetzt sind die ersten zwanzig Markgrafen-Führer ausgebildet worden, um Besuchern die Bedeutung und Geschichte zu erklären. Regionalbischöfin Dorothea Greiner hat ihnen am Wochenende in der Neudrossenfelder Dreifaltigkeitskirche die Zertifikate überreicht. Die neuen Markgrafen-Kirchenführer kommen fast alle aus Kulmbach oder Bayreuth.

Mehr Infos zu den besonderen Kirchen gibt es hier: http://www.kirchenkreis-bayreuth.de/Markgrafenkirchen