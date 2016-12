Markt der langen Gesichter: Ungeliebte Weihnachtsgeschenke werden in Bamberg versteigert

In Bamberg gibt es heute Vormittag den Markt der langen Gesichter. Eine Versteigerung von ungeliebten Weihnachtsgeschenken. Die gibt’s es in vielen Städten schon seit Jahren, in Bamberg das erste Mal heuer. Die versteigerten Geschenke müssen original verpackt sein, und müssen einen Mindestwert von 25 Euro haben. Ab 10 Uhr kann man abgegeben, um 11 Uhr beginnt die Versteigerung. Zehn Prozent des Versteigerungserlöses gehen in den Hilfsfond des Bamberger Oberbürgermeisters Andreas Starke, 90 Prozent bekommt der Verkäufer – die Versteigerung dauert bis gegen 15 Uhr.