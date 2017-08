Marktplatz der Generationen: Fünf Gemeinden in Oberfranken ausgewählt

Die Bevölkerung in Oberfranken wird immer älter. Die Staatsregierung muss reagieren; eine Strategie ist zum Beispiel der Marktplatz der Generationen. In dieses Programm werden jetzt verschiedene Gemeinden in Oberfranken aufgenommen; unter anderem Marktgraitz im Landkreis Lichtenfels. Bisher gab es nur eine Modellphase. Die Marktplatz der Generationen-Gemeinden werden jetzt genau beraten und bei der Umsetzung seniorenpolitischer Maßnahmen begleitet.. Dabei geht es zum Beispiel um die Versorgung – also Einkaufsmöglichkeiten – , die sozialen, gesundheitlichen und pflegerischen Angebote. Aber auch um neue Wohnkonzepte, damit insbesondere ältere Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung leben können.