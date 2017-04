Marktrodach: Unbekannter gibt sich als Telekom-Mitarbeiter aus

Vorsicht vor falschen Telekom-Mitarbeitern! In Marktrodach war bereits am Dienstag ein Mann unterwegs, der sich als Telekom-Mitarbeiter ausgab und sagte, er müsse Anschlüsse überprüfen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, sei er mit dieser Masche ins Haus einer Frau gelangt und habe sich mit einem Tablet in den Router eingewählt und nach persönlichen Daten der Dame gefragt.

Als der Mann weg war, rief die Frau bei der Telekom an und erfuhr, dass es sich um einen falschen Mitarbeiter gehandelt haben muss. Die Polizei warnt vor dem Mann und weist daraufhin, sich im Zweifel immer den Ausweis zeigen zu lassen.

Der Unbekannte war etwa 35 Jahre alt und trug eine Telekom-Jacke.