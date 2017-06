Markus Söder: «Ich bin ja eher so der Altrocker»

Nürnberg (dpa/lby) – Der bayerische Heimatminister Markus Söder (CSU) ist ein Fan alter Rockmusik. «Ich bin ja eher so der Altrocker, mehr Rock’n’Roller statt Hard-Rock-Fan», sagte Söder am Sonntag in Nürnberg bei einem Besuch auf dem Festival «Rock im Park». Auf Parteiveranstaltungen trete er daher gerne als Elvis Presley im Glitzeranzug auf. «Aber Rock im Park ist einfach Kult.» Söder besuchte bereits zum vierten Mal das Festival und verschaffte sich in Lederjacke statt Anzug mit einer Fahrt auf dem Riesenrad einen Überblick, ehe er sich von Veranstaltungsleiter Martin Reitmeier den Backstagebereich zeigen ließ.