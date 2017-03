Marode Bauwerke: Wallenfelser Brücken müssen auf Vordermann gebracht werden

Wo viele Brücken stehen, gibt es auch hohe Kosten. So auch in Wallenfels im Landkreis Kronach. Insgesamt 1,2 Millionen Euro muss Wallenfels wohl in die Sanierung der Brücken im Stadtgebiet investieren. Das ergab die Brückenhauptprüfung. Betroffen sind unter anderem die Forstamtsbrücke und die Angerwehrbrücke. Auch die Lamitzbrücke muss erneuert werden. In diesem Fall soll die Brücke aber im Zuge der Straßensanierung mit ausgebaut werden, so Bürgermeister Jens Korn. Die Stadt hoffe in diesem Fall auf eine Förderung von 90 Prozent.