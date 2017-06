Marteria und Bastille spielen bei «Rock im Park»-Finale

Nürnberg (dpa/lby) – Das Musik-Spektakel «Rock im Park» nähert sich dem Ende: Heute können sich die rund 85 000 Zuschauer auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg auf Konzerte von Simple Plan, Rammstein, Bastille und Marteria freuen. Allerdings müssen die Festivalbesucher nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes den ganzen Tag über mit Regen rechnen – einen ersten Schauer gab es bereits am Samstagnachmittag.

Während das Zwillingsfestival «Rock am Ring» auf dem rund 400 Kilometer entfernten Nürburgring wegen eines Terroralarms unterbrochen wurde, konnte in Nürnberg ohne besondere Zwischenfälle gerockt werden. Es gebe keine veränderte Gefährdungslage auf dem Zeppelinfeld, sagten sowohl die Veranstalter als auch die Polizei am Samstag.