Martínez und Ulreich starten ins Teamtraining

Doha (dpa) – Defensivallrounder Javi Martínez und Ersatztorhüter Sven Ulreich haben erstmals in diesem Jahr ein Mannschaftstraining beim FC Bayern absolviert. Im Trainingslager in Doha waren der zuletzt erkältete Martínez und der wegen muskulärer Probleme pausierende Ulreich am Freitag mit auf dem Rasen. Erkältet setzte Renato Sanches dagegen aus. Kingsley Coman trainierte individuell auf einem Nebenplatz. Der französische Fußball-Nationalspieler könnte noch in Katar ins Mannschaftstraining zurückkehren.