Maschinenbrand mit Millionenschaden

Schwaig (dpa/lby) – Ein Feuer hat bei einem Kunststoffunternehmen in Schwaig (Landkreis Nürnberger Land) einen Schaden in Höhe von etwa einer Millionen Euro verursacht. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am frühen Mittwochabend eine Maschine in einer Betriebshalle in Brand, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen. Die Flammen hatten zu diesem Zeitpunkt aber bereits die betroffene Maschine und andere Geräte in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei soll nun die Brandursache ermitteln.