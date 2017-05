Vor dem Verwaltungsgericht in Bayreuth geht es heute um die Klage der Stadt Münchberg gegen eine neue Maschinenhalle, die ein Landwirt in Münchberg/ Straas bauen will. Die Genehmigung hat er schon, allerdings legt die Stadt Münchberg Widerspruch ein. Denn ausgerechnet dort, wo der Landwirt seine Maschinenhalle hinstellen will, könnte eine Trasse einer geplanten Ortsumgehung von Straas verlaufen. Die Entscheidung am Verwaltungsgericht in Bayreuth könnte heute Nachmittag fallen.