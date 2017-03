Masern weiter bekämpfen: Bayerns Gesundheitsministerin ruft zum Impfen auf

In ganz Bayern gibt es in diesem Jahr bisher nur acht Masernfälle. Darauf hat Gesundheitsministerin Melanie Huml heute hingewiesen. Sie rief zugleich dazu auf, sich gegen die gefährliche Krankheit impfen zu lassen. 2016 war laut der Bamberger Gesundheitsministerin die Masernbilanz in Bayern mit nur 33 gemeldeten Fällen positiv. Das war der niedrigste Stand seit 2004.

Dennoch gebe es keinen Grund zur Entwarnung. Es sei wichtig, noch vorhandene Impflücken zu schließen. Dabei geht es laut Huml nicht nur um den eigenen Schutz, sondern auch um das Allgemeinwohl. Vor allem müssten Säuglinge und Menschen mit geschwächtem Immunsystem geschützt werden, die selbst nicht geimpft werden können. Immerhin sei Masern eine hoch ansteckende Krankheit, die einen sehr schweren Verlauf nehmen könne.