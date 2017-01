Massenhaft gefälschte Kleidung geschmuggelt: Selber Zöllner stoppen zwei Männer

Keine verbotenen Böller, Drogen oder Waffen haben zwei Männer aus Tschechien über die Grenze bei Schirnding geschmuggelt, dafür aber massenhaft gefälschte Kleidungsstücke, Gürtel und Handtaschen.

Die Selber Zöllner hielten die Beiden in ihrem Auto an, um sie zu kontrollieren. Einer der Männer sagte, er habe nichts Verbotenes dabei, lediglich Kleidung für seine Familie gekauft. Die hätte wirklich sehr groß sein müssen, in Müllsäcken hatte er über 200 gefälschte Textilien von markenrechtlich geschützten Herstellern versteckt. Die zwei Männer müssen sich jetzt wegen Verstößen gegen das Markengesetz verantworten.