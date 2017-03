Massiv gestiegen: Zahl der Straftaten im Kulmbacher Land legt um 44 Prozent zu

Die Zahl der Straftaten im Kulmbacher Land ist im vergangenen Jahr eklatant gestiegen – um über 44 Prozent. Das geht aus der Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Oberfranken hervor. Der Kulmbacher Polizeichef Gerhard Renk erklärte im Radio Plassenburg-Gespräch, das liege vor allem an so genannten ausländertypischen Straftaten. Bedeutet, wenn Flüchtlinge im Kulmbacher Land bei ihrer Registrierung in Kulmbach nicht die erforderlichen Dokumente, wie Pass oder Aufenthaltsgenehmigung vorweisen konnten, dann war das rein förmlich eine Straftat.

Bereinigt um diese Fälle beträgt die Steigerung der Straftaten im Kulmbacher Land für 2016 aber immer noch 22 Prozent. Es sind vor allem Betrugsdelikte, die diese Steigerung ausmachen, hieß es dazu seitens der Polizei.

