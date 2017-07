Maßnahmen gegen Nitratbelastung von Grundwasser vorgestellt

Nürnberg (dpa/lby) – Angesichts erhöhter Nitratwerte im Grundwasser im Raum Hohenthann (Landkreis Landshut) wollen die Behörden mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket gegensteuern. Nötig sei vor allem eine angepasste Düngung in dem landwirtschaftlich stark genutzten Gebiet, hieß es im Abschlussbericht eines mehrjährigen Forschungsprojekts, der am Mittwoch vorgestellt wurde. Darin wird eine intensivere Fütterungs- und Wasserschutzberatung von Einzelbetrieben sowie Nährstoffuntersuchungen von anfallenden Wirtschaftsdüngern empfohlen.

Die Experten entwickelten zudem eine spezielle Sensordüngung, die sich an unterschiedliche Bodenverhältnisse in der Region anpasst. Der Hintergrund: Landwirte geben oft die gleiche Menge Dünger ab, obwohl auf einer Fläche deutlich mehr Ertrag als an einer anderen Stelle möglich wäre. In der Folge wird auf einer Fläche mit weniger Erträgen der Stickstoff im Dünger ins Grundwasser ausgewaschen.

An 120 Messpunkten wurden im Rahmen der Untersuchungen teils jeden Monat Grundwasserproben entnommen. Dabei stießen die Experten auf Stellen in rein landwirtschaftlich genutzten Gebieten, wo der EU-Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter zu 54 Prozent überschritten war.

An dem seit 2014 laufenden Forschungsprojekt in Hohenthann, Pfeffenhausen und Rottenburg an der Laaber waren das Bayerische Landesamt für Umwelt, die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft und die Technische Universität München beteiligt.