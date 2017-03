Mayr nach Hetze gegen Pfarrer: Narben verheilen langsam

Zorneding (dpa/lby) – Die monatelange rassistische Hetze gegen den früheren Pfarrer von Zorneding war nach Ansicht von Bürgermeister Piet Mayr (CSU) ein einschneidendes Erlebnis für den Ort. «Die Narben verheilen langsam», sagte der Rathauschef am Freitag anlässlich des Jahrestags der Kündigung von Olivier Ndjimbi-Tshiende als Geistlicher der östlich von München gelegenen Gemeinde.

Der aus dem Kongo stammende katholischer Priester hatte beim Sonntagsgottesdienst am 6. März 2016 seinen Weggang von der Pfarrei verkündet. Er hatte Morddrohungen erhalten, nachdem er ausländerfeindliche Parolen der Gemeinderätin und CSU-Ortsvorsitzenden Sylvia Boher öffentlich verurteilt hatte.

Im Rückblick zeigte sich Mayr erleichtert, dass der noch nicht rechtskräftig verurteilte Absender der Morddrohungen nicht aus Zorneding kam. Zur Stimmung in der Gemeinde meinte der Rathauschef: «Es ist immer noch nicht so, wie es früher war, und es wird wahrscheinlich auch nicht mehr so werden.» Alle im Ort sehnten Normalität herbei. Dass im Herbst im Pfarrhaus wieder ein Geistlicher einziehe, sei erfreulich. «Wir freuen uns, wenn ein neuer Pfarrer kommt.» Die rassistische Hetze gegen den dunkelhäutigen Priester Ndjimbi-Tshiende hatte bis ins Ausland hohe Wellen geschlagen.