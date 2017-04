Medical School Regiomed: Experten der Uni Split wollen Kooperation ausbauen

Was sich Kulmbach mit dem Medizincampus wünscht, hat die Region Lichtenfels. Die Regiomed Kliniken arbeiten mit einer kroatischen Universität zusammen, um gemeinsam Ärzte für die Region auszubilden. Diese Kooperation nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Ein Team aus 30 Experten der Universität Split in Kroatien ist hier angekommen. Ihr Ziel: Die Regiomed Standorte in Oberfranken und Südthüringen.

Auf der Agenda stehen unter anderem der Austausch gemeinsamer Forschungsprojekte, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit im klinischen Alltag und Hospitationen der Kroaten.

Im Mai 2016 wurde die Medical School Regiomed mit Sitz in Split gegründet und kommenden Mai startet schon die Bewerbungsfrist für den zweiten Jahrgang des Studiengangs Humanmedizin.