Medien: Robben wird Vertrag beim FC Bayern verlängern

München (dpa) – Der FC Bayern München steht Medienberichten zufolge kurz vor einer Vertragsverlängerung mit Arjen Robben. Nach Informationen von Sport1 wird der deutsche Fußball-Rekordmeister noch am Montag den auslaufenden Kontrakt mit dem Offensivstar um eine weitere Saison bis Sommer 2018 verlängern. Sky News zufolge findet am heutigen Montag das entscheidende Gespräch statt. Wie die «Bild» berichtet, haben sich beide Parteien geeinigt. Nach der Verpflichtung der Hoffenheimer Niklas Süle und Sebastian Rudy ab dem Sommer 2017 hätte der FC Bayern damit eine weitere wichtige Personalie perfekt gemacht. Robben spielt seit August 2009 in München.