„Medizincampus Oberfranken“: OB Schramm sendet deutliche Signale

Einen Medizin-Studienabschluss „made in Kulmbach“ – das wünscht sich die Stadt und dafür hat sich OB Henry Schramm gestern erneut stark gemacht. Bei einer Veranstaltung des CSU-Bezirksverbandes Oberfranken mit dem Thema „Medizinische Ausbildung in Oberfranken“ ging es um die verschiedenen Wege, in Oberfranken Medizin studieren zu können. Die Regiomed-Kliniken im Lichtenfelser Raum haben bereits ein Projekt mit der kroatischen Universität Split, Kulmbach möchte das mit der Karl-Landsteiner-Universität im österreichischen Krems. Schramm hat gestern deutliche Signale gesetzt und kürzlich einen Brief mit einem Konzept an Ministerpräsident Seehofer gesendet. Der kommt mit dem bayerischen Kabinett am Dienstag nach Kulmbach. Schramm hofft auf diesen Tag und auf einen „gutgelaunten Ministerpräsidenten“, so Schramm wörtlich gegenüber Radio Plassenburg.

Das Ziel ist, bis 2020 einen Uni-Standort in Kulmbach aufzubauen, möglicherweise in den Räumen der Alten Spinnerei und in Zusammenarbeit mit dem Kulmbacher Klinikum.