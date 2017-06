Medizinische Versorgung in Kulmbach und Pegnitz wird ausgebaut: KVB eröffnet Bereitschaftspraxen und organisiert Fahrdienste

Darauf haben viele gewartet: Am Kulmbacher Klinikum eröffnet die Kassenärztliche Vereinigung, kurz KVB, nach monatelangen Diskussionen eine Bereitschaftspraxis und zwar schon am Montag. Das hat das Klinikum gerade mitgeteilt. Auch am Sana-Klinikum in Pegnitz stehen Patienten ab Montag Ärzte außerhalb der üblichen Sprechzeiten zur Verfügung.

Darüberhinaus organisiert die KVB einen medizinischen Fahrdienst. Der diensthabende Arzt wird von einem Fahrer zu den Patienten gebracht.

Mit den beiden Angeboten sollen die Patienten nicht nur ohne Voranmeldung schnellstmöglich versorgt werden, sondern auch die Notaufnahmen entlastet. „Mit der Bereitschaftspraxis unternehmen wir einen großen Schritt nach vorne, der allen Beteiligten nur Vorteile bringt“, sagt Brigitte Angermann, Geschäftsführerin des Klinikum Kulmbachs. An Sonn- und Feiertagen sowie abends werden die Praxen folgendermaßen geöffnet sein:

KVB-Bereitschaftspraxis am Klinikum Kulmbach (Albert-Schweitzer-Straße 10):

Montag, Dienstag, Donnerstag: 18-21 Uhr

Mittwoch, Freitag: 17-21 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertag: 9-21 Uhr

KVB-Bereitschaftspraxis an der Sana-Klinik Pegnitz (Langer Berg 12):

Montag, Dienstag, Donnerstag: 18-21 Uhr

Mittwoch, Freitag: 17-21 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertag: 9-21 Uhr