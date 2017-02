Reizgas stoppt Flugverkehr in Hamburg

Kaufbeuren (dpa) – Die deutsche Polizei rechnet in den kommenden Jahren mit zahlreichen zusätzlichen Einsätzen durch den Boom bei (…)

Experten suchen Wege zur Abwehr ziviler Drohnen

Kaufbeuren (dpa) – In Deutschland sind nach Schätzungen von Experten mittlerweile etwa 400 000 Drohnen in der Luft. In wenigen (…)