Mehr als 70 000 geschmuggelte Zigaretten sichergestellt

Berg (dpa/ lby) – Bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 9 in Oberfranken hat die Polizei mehr als 70 000 Schmuggel-Zigaretten sichergestellt. Wie das Hauptzollamt Erfurt am Dienstag mitteilte, wurde das Auto am Vortag in der Nähe von Berg (Landkreis Hof) aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle entdeckten Beamte in mehreren Taschen und Kisten die Schmuggelware aus Tschechien. Vermutlich wollten Fahrer und Beifahrer die Zigaretten verkaufen. Daraus wird erstmal nichts; die Zigaretten wurden beschlagnahmt. Die mutmaßlichen Schmuggler erhielten einen Steuerbescheid von mehr als 11 000 Euro. Bevor sie weiterfahren durften, mussten sie eine Sicherheitsleistung in Höhe von je 3000 Euro zahlen. Gegen die beiden läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung.