Mehr Bundespolizei: CSU-Politikerin fordert Aufstockung in Bayreuth

Die Bundespolizei in Bayreuth soll verstärkt werden. Das fordert die CSU-Bundestagsabgeordnete Silke Launert. Konkret verlangt die Spitzenkandidatin der Bayreuther CSU für die Bundestagswahl, eine dritte Hundertschaft am Standort Bayreuth zu stationieren. Die zusätzlichen Kosten könnten durch den Bundeshaushalt gedeckt werden, meint Launert. Der sehe nämlich vor, dass die Bundespolizei in den nächsten beiden Jahren um über 2.000 Stellen aufgestockt werde. Normalerweise sind an Bundespolizeistandorten drei Hundertschaften stationiert, in Bayreuth bisher nur zwei.