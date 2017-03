Mehr gemeinsame Projekte: evangelische und katholische Klirchenspitzen treffen sich in Oberfranken

Evangelische und katholische Kirchenvertreter aus Oberfranken haben sich gestern in Bamberg zu ihrer so genannten Delegationsrunde getroffen. Die kommt alle zwei Jahre zusammen. Dabei geht es um den Austausch und um gemeinsame Projekte.

Nach den Worten von Erzbischof Ludwig Schick wollen die beiden Kirchen auf regionaler Ebene die Gesellschaft mitbestimmen bei den Themen Gerechtigkeit, Armut und Flüchtlinge.

Die evangelische Regionalbischöfin Dorothea Greiner lobte ein erstes gemeinsamen Projekt, mit dem in Bamberg Alten- und Pflegehelfer von Diakonie und Caritas ausgebildet werden. Solche konkreten gemeinsamen Projekte brauche es noch viel mehr.