Mehr Lkw-Kontrollen: Innenministerium will Brummi-Unfälle eindämmen

36 Verkehrstote hat es im vergangenen Jahr bei LKW-Unfällen in Bayern gegeben. Oft verursacht von den Brummi-Fahrern selbst. Jetzt reagiert das Verkehrsministerium und ordnet mehr Kontrollen an.

In ganz Bayern werden neun stationäre LKW-Kontrollstellen eingerichtet, eine in Oberfranken. Dort sollen Polizei und Zoll mit modernster Technik den LKW-Verkehr überwachen. Viele LKW-Fahrer sind zu schnell unterwegs, halten den Sicherheitsabstand nicht ein, fahren mit überladenen Lastwagen oder verstoßen gegen Lenk- und Ruhezeitvorschriften. Die stationären Kontrollstellen sollen die intensiven mobilen Kontrollen ergänzen. Ein Standort an der A9 bei Ahornberg im Landkreis Hof steht schon fest, ebenso wie zwei in Oberbayern.