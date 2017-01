Auch in Oberfranken steigt die Zahl der Drogenkriminellen, die minderjährig sind. In ganz Bayern sind es laut Statistik 85 Prozent mehr, in Oberfranken plus 67 Prozent. 300 Tatverdächtige waren es 2015. Laut Polizeipräsidium Oberfranken verhalten sich dabei minderjährige Drogenkonsumenten genauso, wie die Erwachsenen, meistens werden sie mit Cannabisprodukten angetroffen. Die Polizei setzt auf Prävention und geht auch in Oberfranken in die Schulen um aufzuklären.