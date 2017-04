Mehr Nährstoffe im Bodensee: Fischer sammeln Unterschriften

Güttingen (dpa/lsw)- Berufsfischer am Bodensee kämpfen seit Jahren gegen sinkende Erträge – am Samstag haben sie im schweizerischen Güttingen erneut auf die prekäre Lage ihres Berufsstands hingewiesen. Vertreter der am Bodensee aktiven Verbände aus Baden-Württemberg, Bayern, dem Thurgau, St. Gallen und Vorarlberg übergaben mehreren Politikern mehr als 25 700 Unterschriften, die im Rahmen der Aktion «Der Bodensee – Ein Juwel hungert» seit 2014 gesammelt wurden.

Auf baden-württembergischer Seite nahmen die Landtagsabgeordneten Klaus Hoher (FDP) und Martin Hahn (Grüne) sowie der Fischreferent im Landwirtschaftsministerium, Peter Dehus, die Unterschriften entgegen. Aus Bayern werden die Unterschriften noch dem Landtagsabgeordneten Eberhard Rotter (CSU) übergeben.

Ein Ziel der Aktion ist die Einstufung des Bodensee als Voralpensee statt als Alpensee – dann wäre aus Sicht der Fischer ein höherer Phosphat-Eintrag möglich. Einen Mangel an diesem Nährstoff machen sie für den Rückgang der Fangerträge verantwortlich.