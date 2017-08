Mehr Platz zum Leben: Oberfranken liegt in Bayern auf Platz zwei

Wer in Oberfranken wohnt, der hat in seiner Wohnung meistens Platz. Zumindest deutlich mehr Platz, als Menschen in anderen bayerischen Regionen. Rund 50,9 Quadratmeter pro Einwohner sind es, damit belegt Oberfranken im bayernweiten Vergleich Platz zwei. Nur die Niedernbayern hat im Schnitt noch einen Quadratmeter mehr zur Verfügung. Am Engsten geht es in Oberbayern zu – dort liegt der Schnitt rund sechs Quadratmeter unter dem oberfränkischen Durchschnitt, meldet das bayerische Landesamt für Statistik.

© Sven Hoppe