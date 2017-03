Mehr Schein als Sein: SPD kritisiert Söders Behördenverlagerung

Kaum hat Heimatminister Söder eine Bilanz seiner Behördenverlagerungen gezogen, werden schon die ersten kritischen Stimmen laut. Sie kommen von der Opposition im bayerischen Landtag. Die SPD sieht in dem Konzept eine Mogelpackung.

Zwar würden Stellen in den ländlichen Raum – auch hier in Oberfranken – verlagert. Diese würden aber die Verluste, die es an anderer Stelle im öffentlichen Dienst gegeben habe, nicht annähernd ausgleichen, kritisieren die Sozialdemokraten. Es seien viel mehr Polizisten und Lehrer in die Ballungsräume versetzt worden, als nun durch die neuen Stellen der Behördenverlagerung zurück kämen, so die SPD.