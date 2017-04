Mehr Sicherheit auf dem Schulweg

München (dpa/lby) – Die Sicherheit auf den Schulwegen in Bayern soll verbessert werden. Dies kündigten das Innenministerium und die Aktion «Sicher zur Schule – Sicher nach Hause» am Montag in München an. «Unser gemeinsames Ziel sind möglichst keine getöteten oder verletzten Kinder auf dem Schulweg», sagte Vize-Landespolizeipräsident Thomas Hampel.

Vergangenes Jahr kam es im Freistaat zu mehr als 700 Schulunfällen; das waren sieben Prozent mehr als im Jahr zuvor. Allerdings seien keine Kinder auf ihrem Schulweg ums Leben gekommen. Das sei auch ein Verdienst der Schülerlotsen, erklärte Hampel. Mehr als 31 500 Ehrenamtliche haben vergangenes Jahr Kindern geholfen, sicher zur Schule zu kommen.

Die Polizei appellierte an die Eltern, bis zum Schulanfang mit den neuen Erstklässlern den Weg zu üben. «Viele Kommunen haben dafür bereits spezielle Schulwegpläne erarbeitet», sagte Hampel. Dieses Jahr werden in Bayern rund 106 000 ABC-Schützen eingeschult.