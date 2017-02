Mehr tödliche Motorradunfälle: Schwerpunkt der Sternfahrt lautet „Sicherheit“

Die Zahl der Motorradunfälle in Oberfranken ist wieder gestiegen. Das geht aus einer gestern veröffentlichten Statistik der Polizei hervor. 12 Personen sind im vergangenen Jahr getötet worden, vier mehr als im Jahr davor.

Darauf reagiert nun die Kulmbacher Brauerei und will bei der diesjährigen Motorradsternfahrt noch mehr auf das Thema Verkehrssicherheit eingehen. Herzstück der Veranstaltung wird auch in diesem Jahr ein Mitmach-Parcour sein, bei dem jeder Teilnehmer an 40 Stationen das Thema Verkehrssicherheit testen und erleben kann.

Die Motorrad Sternfahrt findet am letzten Wochenende im April statt. Es wird bereits zum 17. Mal durchgeführt.