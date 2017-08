Mehr Unfälle – mehr Verletzte: Oberfrankens Verkehrsstatistik fällt eher trüb aus

Bei der Verkehrsunfallstatistik für das erste Halbjahr 2017 geht der Trend in Oberfranken anders als im restlichen Bayern nach oben. Im Freistaat insgesamt ist die Zahl der Verletzten und Getöteten gesunken. In Oberfranken gab’s von Januar bis Juni mehr Unfälle und auch mehr Opfer. Das hat Polizeisprecher Jürgen Stadter auf Radio Plassenburg-Nachfrage deutlich gemacht.

Konkrete Gründe dafür sieht der Polizei-Experte nicht. Völlig offen ist für ihn, wie sich das Jahr als polizeilicher Sicht bei den Verkehrsunfällen weiter entwickelt.

Allerdings wird Oberfranken bei der Zahl der Opfer in diesem Jahr traurig in die Höhe schnellen. Allein das schwere Busunglück auf der A 9 bei Münchberg im Juli mit 18 Todesopfern spiegelt sich in der Statistik wieder.

Und bei einer weiteren Zahl übertrifft Oberfranken den Rest Bayerns trauriger Weise: Während Bayernweit die Zahl der Alkoholunfälle gesunken ist im ersten Halbjahr 2017 ist ,verzeichnet das Polizeipräsidium Oberfranken mehr alkoholbedingte Karambolagen als im vergangenen Jahr.