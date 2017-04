Mehr Verkehrstote im Februar

Schweinfurt (dpa/lby) – Zur falschen Zeit am falschen Ort: Weil ein Lastwagen-Fahrer in Schweinfurt gegen eine Mauer gefahren (…)

Egglham (dpa/lby) – Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Egglham (Landkreis Rottal-Inn) sind zwei Menschen ums Leben (…)

Unfall am Ostersonntag: Zwei Tote und drei Schwerverletzte

Motorradfahrer verunglückt in Kurve und stirbt

Ebelsbach (dpa/lby) – Ein Motorradfahrer ist in Unterfranken in einer Kurve gestürzt und gestorben. Wie die Polizei in der Nacht (…)