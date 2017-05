Mehr Videoüberwachung in Nürnberger U-Bahnhöfen

Nürnberg (dpa/lby) – Mit finanzieller Unterstützung des Freistaates wollen die Städte Nürnberg und Fürth die Videoüberwachung in ihren U-Bahn-Stationen weiter ausbauen. Neu montierte Videokameras sollen in den Haltestellen größere Flächen abdecken. Zudem soll die Qualität der aufgezeichneten Videos verbessert werden, um etwa Straftäter später leichter identifizieren zu können, berichtete das bayerische Innenministerium vorab. Einzelheiten will Innenminister Joachim Herrmann (CSU) heute in Nürnberg vorstellen. Dabei will er auch über den aktuellen Stand des bayernweiten Ausbaukonzepts für mehr Videoüberwachung informieren.