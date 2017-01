Mehr Wohnungsbau: Im Kulmbacher Land sind über 200 neue Wohnungen geplant

26 Prozent mehr Wohnungen sind in diesem Jahr in Bayern gebaut worden und der Trend geht weiter. Auch im Kulmbacher Landkreis sollen laut Frankenpost dieses Jahr mehr Wohnungen entstehen. Letztes Jahr waren es im gesamten Landkreis 177 Wohnungen, 2017 sollen es über 200 sein. Die entstehen meistens in Ein- und Zweifamilienhäusern. Bei der Finanzierung hilft oft der Staat mit Darlehen. Gefördert wird vor allem preisgünstiger Wohnraum, auch in ländlichen Gebieten, weil man junge Familien unterstützen will – knapp 380 Millionen Euro waren es 2016 allein an Fördergeldern in Bayern.