Mehrere Verletzte bei brennendem Reisebus

Münchberg (dpa) – Ein Reisebus ist am Morgen nach einem Unfall mit einem Lastwagen auf der Autobahn 9 in Oberfranken in Brand geraten. «Wir müssen von einem sehr schweren Verkehrsunfall ausgehen», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Bayreuth.

Es gebe mehrere Verletzte, möglicherweise auch Schwerverletzte. Auf die Frage, ob es Tote geben könnte, antwortete er Sprecher: «Wir können derzeit nichts ausschließen.»

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten war der Reisebus von Norden Richtung Nürnberg unterwegs. Auf Höhe von Münchberg (Landkreis Hof) sei er auf einen langsam fahrenden Sattelzug aufgefahren. Auf welchem Weg der Reisebus genau war, stand zunächst nicht fest. Unklar war auch, wie viele Menschen in dem Bus saßen.

Die A9 in Richtung Süden sei komplett gesperrt worden, sagte der Polizeisprecher. Unter anderem müsse ein Rettungshubschrauber landen. Aber auch in Richtung Norden komme derzeit niemand durch, weil der Weg für die Rettungskräfte freigehalten werde.