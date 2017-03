Meister München gewinnt 3:1 gegen die Eisbären Berlin

Berlin (dpa) – Die Eisbären Berlin stehen vor dem Aus im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die Hauptstädter unterlagen in Match vier gegen Meister EHC München am Freitagabend mit 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) und liegen in der Serie «Best of Seven» mit 1:3 zurück. Sollten die Berliner am Sonntag (16.30 Uhr) erneut verlieren, ist die Saison für sie beendet.

Die Eisbären brauchten vor 14 200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof einige Zeit, um in die Partie zu finden. Der Gast aus München hatte zunächst die zwingenderen Aktionen. In Führung gingen aber die Gastgeber: Jonas Müller schlenzte den Puck nach einem Solo aus spitzem Winkel ins EHC-Tor (17.). Im zweiten Spielabschnitt setzten sich die Berliner vermehrt im Angriffsdrittel fest und waren dem 2:0 näher als die Gäste ihrem ersten Tor.

Um so unerwarteter fielen der 1:1-Ausgleich der Münchner durch Center Jonathan Matsumoto (36.), und kurz darauf gar das 1:2 (39.). Mads Christensen nutzte eine Unachtsamkeit der Eisbären und passte auf den ungedeckten Derek Joslin, der wenig Mühe hatte zu vollstrecken. Im Schlussdrittel ließen die Münchner nicht mehr viel zu und entschieden das Spiel durch Steven Pinizzotto in der Schlussminute.