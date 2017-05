München (dpa) – Ohne den verletzten Jérôme Boateng ist der FC Bayern in seine Meisterfeierlichkeiten gestartet. Der Weltmeister verletzte sich in der Anfangsphase am Samstag beim 4:1 gegen den SC Freiburg. «Ich habe ihn nach dem Spiel nicht gesehen. Er hat Muskelprobleme und wird untersucht. In den nächsten Tagen werden wir eine genaue Diagnose haben», sagte Trainer Carlo Ancelotti. Der Münchner Innenverteidiger hatte in dieser Saison wiederholt Probleme und verpasste viele Spiele.