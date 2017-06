Meistermatch: Brose Bamberg kann sich heute den Titel holen

Brose Bamberg kann heute zuhause die dritte Deutsche Basketball-Meisterschaft perfekt machen. In den Playoffs steht die dritte Partie gegen Oldenburg an – zwei Spiele hat Brose Bamberg schon gewonnen hat also heute Abend den ersten von drei Matchbällen.

Klar, dass in Bamberg die Fans Kopf stehen – die Stadtwerke setzen zusätzliche Fanshuttle-Busse ein.

Und sollte Brose Bamberg tatsächlich heute schon den Titel holen, können alle Fans ausgiebig mit der Mannschaft in der Halle feiern: die Fan-Busse fahren auch später zurück.

Die Mannschaft kommt im Falle der Meisterschaft zur Feier auf den Bamberger Maxplatz.