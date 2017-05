Merk zeichnet verdiente Persönlichkeiten aus

München (dpa/lby) – Für besondere Verdienste um den Freistaat in einem vereinten Europa sind in München mehrere prominente Persönlichkeiten geehrt worden. Europaministerin Beate Merk (CSU) zeichnete am Dienstagabend unter anderem den Verleger Dirk Ippen und den Musiker Leslie Mandoki mit der Bayerischen Europa-Medaille aus. Auch die Schauspielerin Jutta Speidel sowie die Präsidentin der Universität Passau, Carola Jungwirth, wurden geehrt. Der frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber und der Fernsehjournalist Rolf-Dieter Krause sollen die Auszeichnung zu einem späteren Zeitpunkt erhalten.