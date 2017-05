Merkel beim Deutschen Städtetag

Nürnberg (dpa) – Der Deutsche Städtetag kommt heute zu seiner Hauptversammlung in Nürnberg zusammen. Als Höhepunkt gilt ein geplanter Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor den rund 1200 erwarteten Delegierten und Gästen. Für Donnerstag steht eine Rede von Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) auf der Agenda.

Zum Auftakt der Veranstaltung hatte Städtetagspräsidentin Eva Lohse (CDU) von Bund und Ländern mehr Mittel für Kitas, Schulen, Verkehr, Wohnungsbau und Integration angemahnt. Zudem sei ein gesamtdeutsches regionales Fördersystem nach dem Auslaufen des Solidarpakts für die ostdeutschen Bundesländer ab 2020 nötig, forderte die Bürgermeisterin von Ludwigshafen auf einer Pressekonferenz.

Vizetagspräsident Ulrich Maly (SPD) ließ am Dienstag durchblicken, dass er bei den Spitzenvertretern der Bundesregierung auf weitere Mittel für die Betreuung von Schutzsuchenden pochen wolle. In Berlin scheine der Eindruck vorzuherrschen, dass mit der Integrationshilfe des Bundes von zusätzlich insgesamt sieben Milliarden Euro von 2016 bis 2018 «der Job erledigt» sei, sagte der Oberbürgermeister von Nürnberg. Man werde aber deutlich machen, «dass dem nicht so ist.»