Merkel erklärt G20-Kurs

Berlin (dpa) – Acht Tage vor dem G20-Gipfel in Hamburg will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Bevölkerung und EU-Kollegen auf ihren Kurs bei dem Treffen der führenden Wirtschaftsmächte einstimmen.

Heute wird Merkel zunächst in einer Regierungserklärung im Bundestag unter anderem einen Ausblick auf die G20-Runde am 7. und 8. Juli geben. Mit Spannung wird erwartet, ob US-Präsident Donald Trump dort mit seinem Abschottungskurs wesentliche Fortschritte etwa beim Klimaschutz oder dem Abbau von Handelsschranken blockiert.

Am Mittag (11.15 Uhr) will Merkel dann zunächst die britische Premierministerin Theresa May zu einem etwa halbstündigen Treffen im Kanzleramt empfangen. Dabei dürfte es angesichts der Brexit-Verhandlungen über einen Ausstieg Großbritanniens aus der EU auch um die besondere Rolle des Landes beim G20-Treffen gehen. Anschließend (12.00 Uhr) wird Merkel dann mit allen europäischen G20-Teilnehmern zusammentreffen, um sie persönlich über die Schwerpunktthemen von Hamburg zu informieren.

Erwartet werden neben May EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, EU-Ratspräsident Donald Tusk, der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni, der niederländische Regierungschef Mark Rutte und die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg.